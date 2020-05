Es wird erwartet, dass sich das Cabel in den nächsten Wochen weiterhin zwischen 1,2150-1,2350 bewegen wird, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Nach dem starken Anstieg des GBP am Dienstag (26. Mai) deuteten wir gestern an, dass das GBP 'möglicherweise nicht genug Treibstoff hat, um sich deutlich über das Übernacht-Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...