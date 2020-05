Im Falle eines Bundesliga-Abbruchs kommt für die Deutsche Fußball Liga (DFL) keine Annulierung der bisherigen Ergebnisse in Frage. Damit "schließt das DFL-Präsidium für den Falle eines nicht abzuwendenden Abbruchs aus, die Hinrunden-Tabelle für die Abschlusswertung zugrunde zu legen oder eine Annullierung der kompletten Saison vorzunehmen", teilte die DFL am Donnerstag nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung mit.



Sollten nicht alle Clubs einer Liga bei einem vorzeitigen Saisonende gleich viele Spiele absolviert haben, wäre ein Ausgleichsmechanismus - zum Beispiel eine Quotienten-Regelung - zur Wertung der Tabelle erforderlich, so der Verband. Auf eine detaillierte Regelung im Falle eines nicht abzuwendenden Saisonabbruchs wolle man sich nicht festlegen und daher vorerst auf eine Empfehlung und eine weitere Befassung der DFL-Mitgliederversammlung mit dieser Angelegenheit verzichten. Die mit Vertretern von zwölf Proficlubs besetzte DFL-Kommission "Fußball" habee zuvor eine gleichlautende Empfehlung gegenüber dem Präsidium abgegeben.

