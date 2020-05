Der Automobil-Hersteller kündigt ein Sparprogramm mit einem Umfang von über zwei Milliarden Euro an.Boulogne-Billancourt - Der in eine Krise geratene Automobilhersteller Renault will weltweit fast 15'000 Stellen abbauen. Davon entfallen rund 4600 Jobs auf Frankreich. Der Hersteller kündigte am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris ein Sparprogramm mit einem Umfang von über zwei Milliarden Euro an. Der Plan soll über drei Jahre hinweg laufen. Der Traditionshersteller mit bisher rund 180'000...

Den vollständigen Artikel lesen ...