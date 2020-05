Großbritanniens Umweltminister George Eustice sagte am Freitag in einer Erklärung: "Wir können die Menschen nicht auf unbegrenzte Zeit in Urlaub schicken." Zusätzliche Kommentare "Wir müssen Wege finden, sie wieder an die Arbeit zu bringen." "Wir brauchen Unternehmen, damit sie wieder arbeiten können." Reaktion des Marktes Der GBP/USD verlangsamt seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...