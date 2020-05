Im ersten Quartal dieses Jahres sank der Energieverbrauch in Deutschland um knapp 7 Prozent. Während die fossilen Energieträger stark ins Minus rutschten, legten die erneuerbaren Energien zu. Der Energieverbrauch in Deutschland lag in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um knapp 7 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Nach vorläufigen Berechnungen der AG Energiebilanzen fiel der Verbrauch im ersten Quartal um 6,8 Prozent auf 3.457 Petajoule. Für die rückläufige Verbrauchsentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...