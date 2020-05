Zum Franken bewegt sich der Euro aktuell mit 1,0967 Franken höher.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag seine Gewinne der vergangenen Tage ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag 1,1131 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit etwa zwei Monaten. Auch zum Franken bewegt sich der Euro aktuell mit 1,0967 Franken höher. Zuvor war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0705 Franken gestiegen und kostete damit so viel wie seit Februar nicht mehr.

