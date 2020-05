Die 50 Megawatt große Photovoltaik-Anlage soll jährlich etwa 100 Gigawattstunden Photovoltaik-Strom erzeugen. Für die Abnahme der Energie hat Baywa re ein Power Purchase Agreement mit Statkraft abgeschlossen.Vor etwa einem Jahr hat Baywa re mit "Don Rodrigo I" einen der ersten förderfreien Solarparks in Europa ans Netz gebracht. Jetzt hat das Unternehmen die 50 Megawatt große Erweiterung "Don Rodrigo II" in Betrieb genommen, die ebenfalls ohne staatliche Förderung auskommt. Den ersten etwa 175 Megawatt großen Solarpark hatte Baywa re an das deutsche Versicherungsunternehmen WEAG verkauft. Die ...

