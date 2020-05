Verluste an den US-Börsen sowie die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA belasten.Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag nachgegeben und damit die Serie von Anstiegen der vergangenen Tage unterbrochen. Verluste an den US-Börsen sowie die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA belasteten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zuletzt um 1,03 Prozent auf 3062,54 Punkte. Auch an den grossen Länderbörsen ging es nach unten. In Paris büsste der Cac 40 1...

