Während die (Welt-)Wirtschaft unter der Coronavirus-Last ächzt und beinahe in die Knie geht, machen die Märkte munter weiter, mit ihrer Kletterpartie. Nach den Tech-Indizes, die bereits in den Vorwochen ihre 200-Tage-Linien zurückerobern und damit auch formal in den Aufwärtstrend zurückkehren konnten, sind nun beispielsweise der S&P 500 und der MDAX dran bzw. drüber, über den langfristigen Durchschnitten. Was übrigens einen signifikanten Unterschied zum Krisenverlauf 2008/2009 darstellt; damals dauerte es fast anderthalb Jahre, bis der Dax seinen GD200 wieder überbieten konnte. Denn der Trendwechsel erfolgte bereits im Januar 2008 und damit rund acht Monate vor der legendären Lehman-Pleite, die fast zum Kollaps des westlichen Wirtschaftssystems geführt hätte. Der scheint auch diesmal, dank der vielen Fantastilliarden, die in derzeit in diversen Rettungspaketen diverser Regierungen zusammengeschnürt werden, zunächst abgewendet; wirklich sicher kann man sich da zwar nie sein, an den Märkten herrscht aber schon einmal überbordender Optimismus. Im Chart sieht das dann so aus: ...

