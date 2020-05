Nach dem Rückschlag im Vorjahr hat das Aargauer Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES 2019/20 (per Ende März) wieder deutlich zugelegt.Dottikon - Nach dem Rückschlag im Vorjahr hat das Aargauer Spezialitätenchemie-Unternehmen Dottikon ES 2019/20 (per Ende März) wieder deutlich zugelegt. Der Umsatz kletterte um 18,3 Prozent auf 174,8 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn (EBIT) legte um 81 Prozent auf 36,5 Millionen Franken zu, wie die Gruppe am Freitag bekannt gab, die vor allem Pharmakunden mit Wirkstoffen beliefert.

