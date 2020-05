Der DAX ist am Freitagmittag im Minus geblieben. Gegen 13 Uhr wurde der Index mit 11.675 Punkten berechnet, 0,9 Prozentpunkte unter Vortagesschluss.



SAP und Linde, ebenfalls im Minus gestartet, waren zu diesem Zeitpunkt als einzige Werte signifikant ins Plus gerutscht, Lufthansa-Aktien waren mit einem Abschlag von über sechs Prozent größte Verlierer. Der Streit um die Rettungskonditionen zehrt an den Nerven der Anleger. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nur leicht nachgelassen und mit einem Stand von 21.877,89 Punkten geschlossen (-0,18 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1133 US-Dollar (+0,50 Prozent).

