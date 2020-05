Der Bundesverband Solarwirtschaft appelliert an den Bundestag, den Photovoltaik-Deckel endlich zu Fall zu bringen. Die Regelung hängt seit Monaten wie ein Damoklesschwert über der Solarbranche.Es war eine nichtöffentliche Sitzung, zu der sich der Wirtschaftsausschuss des Bundestages am Freitagmorgen in Berlin traf. Auf der Tagesordnung standen mehrere Energiethemen, darunter ein Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), den die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Februar vorgelegt hatte. In diesem Zusammenhang hat der Wirtschaftsausschuss nun eine öffentliche Sachverständigenanhörung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...