Der Wiederanpfiff ist am 19. Juni geplant. Die Meisterschaften der Super- und der Challenge Leeague sollen am 2. August abgeschlossen werden.Bern - Der Ball rollt wieder in der SFL. Die 20 Klubs haben sich an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Bern für eine Fortsetzung der wegen des Coronavirus unterbrochenen Saison 2019/20 ausgesprochen. Der Wiederanpfiff ist am 19. Juni geplant. Gleichzeitig sprachen sich die Klubs gegen eine Aufstockung der Super League von zehn auf zwölf Teams aus.

