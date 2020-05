Am 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen im Abstiegskampf mit einem 1:0 drei wichtige Punkte auf Schalke geholt. Die Königsblauen lieferten über weite Strecken eine katastrophale Leistung und konnten froh sein, dass Werder trotz seiner Dominanz immer wieder über Strecken zu Erholungszwecken selbst auf Defensiv umschalteten.



Die erste Chance nutzen die Bremer schon gnadenlos effektiv, Leonardo Bittencourt traf in der 32. Minute. In der Tabelle bleibt Werder zwar unverändert auf Abstiegsrang 17, verkürzt aber immerhin den Abstand zu Relegationsplatz 16 auf zwei Punkte. Könnte gut sein, dass es bis zum Ende des Spieltages dabei bleibt, auf 16 sitzen die Düsseldorfer, die am Abend in München antreten müssen. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2, FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 0:1, Hertha BSC - FC Augsburg 2:0.

