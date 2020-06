Dieser Trading-Tipp läuft schon seit April und das Chartbild sieht bei First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 weiterhin sehr gut aus. First Majestic Silver hat sich nach dem Tief bei 3,60 Euro im März wieder nach oben gekämpft und kratzt gerade an der 9-Euro-Marke. Wir bleiben optimistisch und trauen der Aktie noch viel mehr zu. Wir gehen dabei nicht vom Allzeithoch aus, aber ein weiterer Kursanstieg um 25 Prozent liegt durchaus in unserem Vorstellungsvermögen. ...

