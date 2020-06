FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 678 (625) PENCE - JEFFERIES CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (790) PENCE - JEFFERIES CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 640 (790) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1360 (1395) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (4400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2935 (2930) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') TARGET 575(438)P - LIBERUM CUTS AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 524 (569) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2100 (3500) PENCE - LIBERUM CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 100 (125) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS VICTREX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2100 (2600) PENCE - LIBERUM RESUMES B&M WITH 'BUY' - TARGET 425 PENCE - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 425 (375) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

