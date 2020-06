Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll noch im Juni beginnen. Der Prozessauftakt am Hessischen Oberlandesgericht in Frankfurt am Main soll für den 16. Juni festgesetzt werden, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Informationen aus Gerichtskreisen.



Stephan E. sitzt seit seiner Festnahme im Juni 2019 in Untersuchungshaft. Der Angeklagte wird beschuldigt, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten aus nächster Nähe auf dessen Terrasse erschossen zu haben. Als Motiv wird unter anderem die rechtsextreme Gesinnung des mutmaßlichen Täters und sein Hass auf die auch von Lübcke vertretene Migrationspolitik der Bundesregierung angeführt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de