Die Premiummarke für Obst und Gemüse setzt sich auf ihren Feldern und Plantagen für den Schutz der wichtigen Insekten ein. Wenn im Frühling in den SanLucar Gärten die Aprikosenbäume in herrlichem Weiß und Rosa erblühen und auch die Erdbeeren, Him- und Heidelbeeren Knospen tragen, sind die Meisteranbauer auf tausende, winziger Helfer angewiesen: die Bienen!...

Den vollständigen Artikel lesen ...