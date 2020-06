Syngenta hat die Ernennung von drei neuen strategischen Führungskräften bekanntgegeben, die das weitere Wachstum und die Investitionen in das europäische und globale Saatgutgeschäft des Unternehmens unterstützen. Foto © Syngenta Gaël Hili, derzeit Head of Crop Protection East Europe, wird zum Regional Director for Europe, Africa and Middle East (EAME) Seeds...

