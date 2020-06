Der Vorsitzende der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, hat von der schwarz-gelben Landesregierung ein Testkonzept für die Schulen zum Neustart des Unterrichts in der Coronakrise gefordert. "Ich erwarte, dass die NRW-Schulministerin alle notwendigen Voraussetzungen für einen verlässlichen Neustart im kommenden Schuljahr schafft", sagte der Bundestagsabgeordnete dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Dazu gehörten angepasste Lehrpläne ebenso wie Regelungen für den Einsatz von digitaler Technik und regelmäßige Corona-Tests für alle Beteiligten, fügte Hartmann hinzu. Der SPD-Landesvorsitzende kritisierte, dass NRW über "keine eigene Test-Strategie" verfüge, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe als Krisenmanager ein "mehr als schlechtes Bild" abgegeben. "Wenn diese Landesregierung so weitermacht, dann befeuert sie damit den Protest gegen die Corona-Politik", sagte der SPD-Politiker.



"Mich macht es fassungslos, dass die Bundesliga mit neun Spieltagen starten konnte, aber Kinder und Jugendliche nur wenige Tage in Kitas und Schulen gehen können", sagte Hartmann der Zeitung.

