Eon betrachtet den Milliardendeal mit RWE damit als abgeschlossen, die verbleibenden Kleinaktionäre erhalten eine Barabfindung. Allerdings haben elf Versorger gegen das Geschäft Klage eingereicht.Die vormalige RWE-Tochter Innogy ist jetzt Teil von Eon - mit der Eintragung ins Handelsregister ist das so genannte Squeeze-out der verbleibenden Minderheitsaktionäre abgeschlossen. Sie erhalten eine Barabfindung in Höhe von 42,82 Euro je Aktie. Nach Angaben von Eon werden die Innogy-Aktien noch in dieser Woche von der Börse genommen. Kleinaktionäre hatten zuvor die Höhe der Barabfindung kritisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...