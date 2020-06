Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch stieg im letzten Jahr um 0,7 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent. Die installierte Photovoltaik-Leistung wuchs um 450 Megawatt, die der Windenergie dagegen nur um 17 Megawatt.Die erneuerbaren Energien hatten 2019 in Baden-Württemberg einen Anteil an 31,5 Prozent an der Bruttostromerzeugung - nach 27,1 Prozent im Vorjahr. Das zeigt eine vorläufige Auswertung, die das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) im Auftrag des Landesumweltministeriums erstellt hat. An der Wärmebereitstellung hatten die erneuerbaren ...

