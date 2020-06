Der ISM-NY-Geschäftsklimaindex erholte sich von seinen Rekordtiefs deutlich - Der US-Dollar-Index fiel in der amerikanischen Sitzung unter 97,50. - Der Geschäftsbedingungen-Index für das Gebiet New York stieg von einem Allzeittief von 4,3 im April auf 19,5 im Mai, wie das Institue for Supply Management (ISM) New York am Dienstag berichtete. "Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...