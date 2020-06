Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende deutlich zugelegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende deutlich zugelegt. Die Anleger hätten sich wegen der zunehmenden Lockerungen der Pandemie-Massnahmen und der sinkenden Corona-Infektionen in vielen Ländern optimistisch gezeigt, hiess es am Markt. Der Leitindex SMI verpasste den Sprung über die Marke von 10'000 Punkten nur knapp, die er letztmals Anfang März...

Den vollständigen Artikel lesen ...