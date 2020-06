Erstmals seit über zwei Wochen sind am Dienstag mehr Covid-19-Intensivpatienten gemeldet worden als am Vortag. Am Abend waren 691 Menschen wegen einer Coronavirus-Infektion auf einer Intensivstation, am Vortag waren es um die Uhrzeit acht weniger.



Erst seit Mitte April müssen alle Krankenhäuser die entsprechenden Zahlen melden, mit über 2.800 war am 18. April auch der höchste Stand an Corona-Intensivpatienten erreicht worden. Seitdem ging es mit den Zahlen fast kontinuierlich bergab. Über 12.000 Intensivbetten sind derzeit deutschlandweit frei. Die Zahl der Neuinfektionen sank unterdessen am Dienstag auf ein neues Tief, nachdem es in den Tagen zuvor eher "seitwärts" gegangen war.



Innerhalb von 24 Stunden meldeten die 401 kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland 254 neue Infektionen mit dem Coronavirus, der 7-Tage-Mittelwert sank auf 409 Neuinfektionen pro Tag. Dabei könnte es aber sein, dass Infektionen durch das lange Pfingstwochenende erst verspätet registriert werden und in den nächsten Tagen die Zahlen dadurch steigen. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit einer Corona-Infektion starben, bleibt hingegen wie in den letzten Tagen im unteren zweistelligen Bereich: bis Dienstagabend wurden innerhalb von 24 Stunden 19 neue Todesfälle registriert.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de