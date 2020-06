Er tritt die Nachfolge von Christoph Mauchle an, der die Bank Ende September 2020 verlässt.Vaduz - Bei der VP Bank übernimmt Tobias Wehrli per 1. Juli 2020 die Leitung für den Bereich Intermediaries & Private Banking und nimmt Einsitz in die Gruppenleitung. Er tritt die Nachfolge von Christoph Mauchle an, der die Bank Ende September 2020 verlässt. Tobias Wehrli (geb. 1977) ist ein ausgewiesener Finanzfachmann mit einem hervorragenden Leistungsausweis und langjähriger Geschäftserfahrung...

