An der Unternehmensspitze von Interroll wird es im kommenden Jahr zu einem Wechsel kommen.Zürich - An der Unternehmensspitze von Interroll wird es im kommenden Jahr zu einem Wechsel kommen. CEO Paul Zumbühl tritt per April 2021 zurück und wird der Generalversammlung als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Der jetzige VRP Urs Tanner legt sein Amt am Ende der laufenden Amtsperiode nieder, bleibt aber ein weiteres Jahr als "Lead Independent Director" Mitglied des Gremiums...

