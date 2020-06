Ab sofort sind diese in der Schweiz und in Deutschland durchführbar, weitere Länder, wie Österreich, Frankreich, Niederlande und UK folgen in Kürze.Bern - Das Schweizer Startup Viselio hat in den vergangenen drei Jahren die Einholung von Reisevisa digitalisiert und auf ein neues Level gehoben. Ab sofort erweitert Viselio nun sein Portfolio um schnell durchführbare und sichere Corona-Tests. Da für die Einreise in einige Länder weltweit aktuelle Testergebnisse verlangt werden, bietet Viselio an seinen sieben europäischen Standorten eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...