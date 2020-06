Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag die zweite Sitzung in Folge gefallen ist und diesmal waren es mehr als 1K Kontrakte.das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung und so fiel es den zweiten Tag in Folge und zwar um 38K Kontrakte. WTI hat noch die 40,00 $ zum Ziel Der Preis ...

