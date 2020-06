Am 17. und 18. Juni findet bereits zum sechsten Mal die Quirin Champions Konferenz statt. Investoren haben dann erneut die Möglichkeit, sich mit deutschen Small- und Mid-Cap-Unternehmen über zukünftige Perspektiven auszutauschen. Angesichts der gegebenen Situation findet das Investoren-Meeting erstmals als digitale Konferenz statt. Des Weiteren werden im Rahmen dieser Digital-Konferenz neuerdings Bondemittenten aus dem deutschen Mittelstand ihre Geschäftsmodelle präsentieren.Trotz Corona-Krise lässt es sich die Quirin Privatbank nicht nehmen, auch in diesem Jahr Investoren und wachstumsstarke deutsche Unternehmen zusammenzuführen. Und das mit einem ganz neuen Format: So wird die Konferenz in diesem Jahr komplett digital stattfinden. ...

