FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 875 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 265 (213) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 112 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IWG PRICE TARGET TO 350 (238) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 130 (146.57) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS B&M TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 410 PENCE - JEFFERIES CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 375 (635) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 160 (230) PENCE - JPMORGAN CUTS IBSTOCK TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 200 PENCE - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 450 (515) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CAIRN ENERGY TO EQUAL-WEIGHT (OW) - TARGET 131 (246) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS HURRICANE ENERGY TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - MORGAN STANLEY CUTS TULLOW OIL PRICE TARGET TO 24 (61) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASHMORE PRICE TARGET TO 413 (358) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HARGREAVES PRICE TARGET TO 1411 (1380) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 159 (154) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2640 (2080) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 230 (195) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY RESUMES CARNIVAL PLC WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 930 PENCE - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1460 (1490) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 140 (300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1230 (1240) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 750 (610) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

