An der Uni Freiburg werden spezielle Stromspeicher für stationäre Anwendungen in Entwicklungsländern entwickelt. Die heute verfügbaren Lithium-Ionen-Stromspeicher für die E-Mobilität werden vor allem auf die Steigerung der Leistungsdichte hin optimiert. Bei der stationären Stromspeicherung für Entwicklungsländer zur ländlichen, dezentralen Elektrifizierung sind die Anforderungen an Batterien jedoch andere: Sie sollen günstig sein, aus gut verfügbarem Material bestehen, einfach zu recyclen sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...