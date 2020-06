T&D Holdings wird die digitalen Gesundheitslösungen von dacadoo anbieten, die an den japanischen Markt und die japanische Kultur sowie an die Konsumenten der Generation Y angepasst sind.Zürich - Die Technologie des HealthTech- und InsurTech-Unternehmens dacadoo AG kommt künftig im digitalen Versicherungsgeschäft der japanischen T&D Holdings zum Einsatz. T&D hat das digitale Versicherungsgeschäft als neuen Fokus in seinem mittelfristigen Managementplan "Try & Discover 2021 - Creation of Shared Value" positioniert. Im Rahmen der digitalen Versicherungsgeschäftsstrategie will sie...

