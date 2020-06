Die Mehrwertsteuer in Deutschland wird wegen der Coronakrise für sechs Monate gesenkt. Der Standard-Mehrwertsteuersatz sinkt ab dem 1. Juli von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach zweitägigen Verhandlungen im Koalitionsausschuss.



Die Regelung gilt bis 31. Dezember. Weiter einigte sich die Koalition im Rahmen eines Konjunkturpakets unter anderem auf einen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind. Weitere Maßnahmen des beschlossenen Konjunkturprogramms sollen später am Abend bekannt gegeben werden. Es soll eines Gesamtumfang von 130 Milliarden Euro haben.

