Leclanché und Eneris sind mit dem Ziel des raschen Ausbaus der Produktionskapazitäten von Batteriezellen in Europa und dem damit verbundenen beschleunigten Wachstum eine Industriepartnerschaft eingegangen. Die großformatigen Zellen stammen zu 100 Prozent aus deutscher Produktion am Standort Willstätt in Baden-Württemberg, wo Leclanché sämtliche Aktivitäten rund um die Entwicklung und Fertigung der eigenen Lithium-Ionen-Technologie vereint. Bis Anfang 2022 soll die Kapazität in Deutschland auf 1 GWh pro Jahr ausgebaut werden. Bis zum Ende des Jahres 2024 ist der Aufbau weiterer Kapazitäten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...