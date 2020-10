Mit einer deutschen Tochterfirma will das Schweizer Rohstoffunternehmen in Döbeln die Serienproduktion für seine Batteriezellen aus dem 3D-Drucker umsetzen. Die Zellen sollen im Bereich Elektromobilität eingesetzt werden.Bereits 2019 hat die Blackstone Resources AG für die geplante Batteriezellproduktion die Blackstone Technology GmbH mit Sitz in Erfurt gegründet. Jetzt teilt das Schweizer Unternehmen, das sich eigenen Angaben zufolge auf die Erschließung von Batteriemetallen sowie die Batterieproduktion konzentriert, den Standort für die geplante Fabrik mit: Im sächsischen Döbeln sollen ab November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...