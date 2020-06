Die Internationale Handelskommission der USA (US ITC) hat festgestellt, dass die Produkte von Jinko Solar kein von Hanwha Q-Cells geltend gemachtes Patent verletzen. Das teilte das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstag mit. Hintergrund ist eine entsprechende Klage, die der koreanische Photovoltaik-Hersteller im März 2019 unter anderem gegen Jinko Solar eingereicht hatte.Um Hanwha Q-Cells Patent EP 2 220 689 (US-Patent Nr. 9.893.215) drehte sich die Patentverletzungsklage, die das koreanische Photovoltaik-Unternehmen im März 2019 in mehreren Ländern gegen mehrere Konkurrenten eingereicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...