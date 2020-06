Insgesamt stoßen die vom Koalitionsausschuss beschlossenen Maßnahmen zwar auf positive Resonanz. Es seien jedoch weitere Schritte notwendig, etwa ein anderes Strommarktdesign, ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen für Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft.130 Milliarden Euro will die Regierungskoalition investieren, um die Folgen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland abzufedern. Der Bundesverband Erneuerbare Energie bezeichnet die in diesem Zusammenhang beschlossene Deckelung der EEG-Umlage als eine gute Entscheidung für die Bezahlbarkeit ...

