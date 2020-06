Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), wird ihre Anmerkungen zu den geldpolitischen Aussichten in einer Pressekonferenz um 14.30 Uhr darlegen. Es wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank bei ihrem Treffen am Donnerstag in Frankfurt eine Erhöhung ihrer Konjunkturmaßnahmen ankündigen wird, mit denen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...