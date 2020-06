Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Donnerstag auf breiter Front zu Gewinnmitnahmen gekommen.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Donnerstag auf breiter Front zu Gewinnmitnahmen gekommen. Nach dem zuletzt starken Lauf, bei dem der Leitindex SMI zuletzt die "Schallmauer" von 10'000 Punkten wieder erobert hatte, war Händlern zufolge eine Korrektur nur eine Frage der Zeit. Die neuerliche Liquiditätsschwemme der EZB gab nur sehr vorübergehend etwas Auftrieb.

Den vollständigen Artikel lesen ...