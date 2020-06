Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden weiterhin 38 Prozent der Befragten ihre Stimme der Union geben. Das ist das Ergebnis einer Infratest-Umfrage für den sogenannten "ARD-Deutschlandtrend".



Die SPD käme unverändert zur letzten Infratest-Erhebung vor drei Wochen auf 15 Prozent. Die AfD landet bei neun Prozent (-1). Die FDP verbleibt bei sechs Prozent. Die Linke würden acht Prozent (+1) der Befragten wählen.



Die Grünen landen in der Sonntagsfrage bei 19 Prozent (+1) und wären damit wie zuletzt zweitstärkste Kraft. Für die Sonntagsfrage des "ARD-Deutschlandtrends" hat Infratest-Dimap im Auftrag der "Tagesthemen" vom 2. bis 3. Juni 2020 1.505 Wahlberechtigte bundesweit befragt. Die Sonntagsfrage im Wortlaut: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?"

