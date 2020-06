Armutsforscher Christoph Butterwegge zufolge weist das Konjunkturpaket der Großen Koalition eine verteilungspolitische Schieflage auf: "Es ist insofern ungerecht, als Wirtschaft, Unternehmen und Besserverdiener am meisten profitieren", sagte Butterwegge dem Nachrichtenportal Watson. Außerdem sehe er es kritisch, dass viele soziale Gruppen von den Maßnahmen ausgeschlossen würden: "Die am härtesten von der Pandemie betroffenen Personengruppen werden nur am Rande bedacht, wenn überhaupt", bemängelte er.



Darunter fielen zum Beispiel Obdachlose, Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderung ? also solche, deren Lebenswelt abseits der gesellschaftlichen Mitte stattfindet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de