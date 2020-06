Der Eurokurs hat am Freitag nach seinem Höhenflug die Gewinne vom Vortag verteidigt.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Freitag nach seinem Höhenflug die Gewinne vom Vortag verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1347 US-Dollar gehandelt nach 1,1354 am Vorabend. Gegenüber dem Franken konnte der Euro noch minim zulegen und wurde zuletzt mit 1,0852 Franken gehandelt nach 1,0841 am Vorabend. Der Euro hatte am Donnerstag nach der Ankündigung einer neuen...

