Das neue Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, sagte am Freitag, dass die wirtschaftliche Erholung in den Jahren 2021-22 den Rückstand bis 2020 nicht aufholen werde. Die Lockdowns haben Deflationsrisiken kreiert, fügte Panetta hinzu. Die Zentralbankiers schlossen sich der Besorgnis über die Deflationsrisiken an, wie ...

