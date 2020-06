Der Eurokurs hat am Freitag nach seinem Höhenflug die Gewinne vom Vortag verteidigt.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag nach seinem Höhenflug die Gewinne gegenüber Dollar und Franken vom Vortag verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1345 US-Dollar gehandelt nach 1,1347 am frühen Morgen. Die europäische Gemeinschaftswährung kletterte in der Spitze bis auf 1,1384 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit März. Gegenüber dem Franken zeigte...

