FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.06.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 300 (235) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 750 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER LTD PRICE TARGET TO 4150 (3200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2550 (2500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DECHRA PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1590 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS YOUNG & COS BREWERY PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 120 (135) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RBS PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LANCASHIRE TARGET TO 1010 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de