Auch der Umsatz des Schweizer Batteriespezialisten hat sich 2019 negativ entwickelt. Um das Unternehmen zu stützen, hat Hauptaktionär Fefam erneut Schuldtitel in Eigenkapital umgewandelt. Der Blick in die Zukunft ist bei Leclanché trotzdem optimistisch.Leclanché hat am Freitag die geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Demnach lag der Umsatz des Westschweizer Batterieherstellers bei 16,3 Millionen Schweizer Franken (2018: 48,7 Millionen Schweizer Franken), der EBITDA-Verlust bei 67,9 Millionen Schweizer Franken (2018: 39,1 Millionen Schweizer Franken) und der Nettoverlust bei 83,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...