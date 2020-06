"Wir können nicht ewig so weitermachen", sagte der EU-Brexit Verhandlungsführer, Michel Barnier, auf einer Pressekonferenz am Freitag, nachdem er festgestellt hatte, dass sie in der vierten Runde der Brexit-Gespräche keine Fortschritte gemacht haben. "Die Tür für eine Verlängerung der Übergangsperiode ist immer noch offen." Zusätzliche Punkte "Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...