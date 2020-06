Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Mai auf 13,3 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.



Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen bei 21,0 Millionen, 2,1 Millionen weniger als im April. Im Vormonat war die Zahl durch die Corona-Pandemie sprunghaft in die Höhe geschnellt. Im Februar lag die Quote noch bei 3,5 Prozent, im März bei 4,4 Prozent.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de