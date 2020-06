Das Bundesland will für Erneuerbare-Energien-Anlagen, deren Förderung nach 20 Jahren ausläuft, einen adäquaten Rahmen für den Übergang in die Post-EEG-Phase erreichen. Der Bundesrat hat den Entschließungsantrag in die Ausschüsse verwiesen.Geht es nach dem Land Niedersachsen, wird sich der Bundesrat bei der Bundesregierung "für einen zielorientierten Ausbau der erneuerbaren Energien und einen adäquaten Rahmen für den Übergang in die Post-EEG-Phase" einsetzen. Einen entsprechenden Entschließungsantrag hat Niedersachsen am Freitag in die Länderkammer eingebracht. Konkret möchte Niedersachsen erreichen, ...

